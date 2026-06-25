GRUPO E
De forma épica, Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y pasó de ronda en el Mundial 2026
Ecuador se impuso por 2-1 sobre Alemania y se metieron en la próxima ronda del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
Ecuador dio el golpe en Nueva Jersey, derrotó 2 a 1 a Alemania y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los europeos, ya clasificados en el Grupo E, arrancaron ganando por Leroy Sané en el primer tiempo.
Pero en el segundo tiempo, un bombazo de Nilson Angulo y un anticipo de Gonzalo Plata en un córner lo dieron vuelta para el equipo de Sebastián Beccacece, que se posicionó como uno de los mejores terceros en el Grupo E.