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GRUPO E

De forma épica, Ecuador se lo dio vuelta a Alemania y pasó de ronda en el Mundial 2026

Ecuador se impuso por 2-1 sobre Alemania y se metieron en la próxima ronda del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

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 Ecuador dio el golpe en Nueva Jersey, derrotó 2 a 1 a Alemania y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Los europeos, ya clasificados en el Grupo E, arrancaron ganando por Leroy Sané en el primer tiempo.

Pero en el segundo tiempo, un bombazo de Nilson Angulo y un anticipo de Gonzalo Plata en un córner lo dieron vuelta para el equipo de Sebastián Beccacece, que se posicionó como uno de los mejores terceros en el Grupo E.

LOS GOLES DE ECUADOR VS. ALEMANIA

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