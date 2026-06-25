Sebastián Beccacece adelantó qué pasará con su futuro si Ecuador no clasifica a los 16avos de final del Mundial 2026: "Tendré que..."

Por la última fecha del Grupo E, Ecuador enfrentará esta tarde a Alemania con una certeza: debe ganar o ganar para mantener viva su esperanza de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026.

En vísperas del encuentro que tendrá lugar en Nueva Jersey, el DT de la Tri, Sebastián Beccacece, habló en conferencia de prensa y dejó una serie de títulos.

Cuestionado tras la caída ante Costa de Marfil y el empate con Curazao, el entrenador argentino se mostró orgulloso de sus jugadores y aseguró que no tiene miedo "a fallar".

"No le tengo miedo a fallar. Entregamos al máximo y no nos vamos a reprochar nada. Pero si tengo que volver a repetir la historia, la vuelvo a repetir", comenzó.

Sin embargo, consciente de que el fantasma de la eliminación está cerca, adelantó qué pasará con su futuro en caso de no cumplir con el objetivo.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y, si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos", sentenció.

%uD83E%uDD14 "NO TENGO MIEDO A FALLAR"



%uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Sebastián Beccacece habló sobre el enorme desafío de Ecuador para buscar la clasificación a los dieciseisavos de final.



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En esa línea, el estratega de 45 años no ocultó la confianza plena que tiene en los jugadores y destacó el "valor humano" del grupo.

"El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos", subrayó.

A su vez, agregó: "Los dos años que he compartido con los futbolistas, los partidos que hemos conseguido, cómo nos preparamos y estamos compitiendo y conviviendo para mí es extraordinario".

Consultado sobre si este escenario es igual al que vivió en Rusia 2018 como ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina, el rosarino manifestó que son historias "totalmente diferentes" y resaltó que todo lo que pasó le sirvió para mantener la calma.

"La verdad que no le encuentro la similitud porque son dos historias totalmente diferentes, más allá de un resultado y la necesidad de ganar para obtener el pasaje. Tanto lo que viví en Brasil 2014 con Chile como con Argentina en Rusia 2018 sirve para tener esta calma que hoy tengo", aseveró.

%uD83E%uDDD0 "SON DOS HISTORIAS DIFERENTES"



%uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Sebastián Beccacece comentó que la situación de Ecuador no es igual a la que vivió con Argentina en Rusia 2018, cuando era AT.



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Respecto a las críticas que recibió por parte de los hinchas, el ex director técnico de Racing y Defensa y Justicia acusó recibo y fue tajante.

"Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión. Los insultos hacia mí los entiendo, los comprendo. Prefiero que estén enojados conmigo porque los chicos no se lo merecen", sostuvo.

Además, Beccacece anticipó que no cambiará demasiadas cosas para el encuentro frente a Die Mannschaft y reiteró la seguridad en los protagonistas.

"Cambiar, no tengo que cambiar demasiado; tenemos que continuar con nuestro trabajo. Queda confiar, creer en los futbolistas que tenemos. Creo más que ayer y que cuando llegué. Sabemos el poderío de Alemania, su historia, su presente y todo lo que quieras, pero yo creo mucho en estos jugadores", concluyó.

%uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8"NO TENGO QUE CAMBIAR DEMASIADO"



A pesar de la adversidad, Sebastián Beccacece recalcó que Ecuador tiene la confianza para conseguir un buen resultado ante Alemania.



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La ecuación para Ecuador es simple: con solo un punto hasta aquí, necesita el triunfo y esperar un empate entre Costa de Marfil y Curazao para tener posibilidades de pasar segundo o ser uno de los ocho mejores terceros que avanzarán a la siguiente instancia.