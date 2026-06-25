La FIFA le aplicó un castigo implacable al jugador de Qatar que rompió a Ismaël Koné en el Mundial 2026

La semana pasada, en el duelo en el que Canadá aplastó a Qatar con una contundente goleada, el Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más traumáticos con la grave lesión de Ismaël Koné.

Tras una dura falta de Assim Madibo, cerca de la mitad de la cancha, el volante de Les Rouges sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, la cual le demandará entre cinco y seis meses de recuperación.

Finalmente, y después de analizar el caso, la FIFA decidió aplicarle una severa sanción al mediocampista del elenco asiático: cinco partidos de suspensión.

De esta manera, el futbolista de 28 años deberá purgar esa pena, considerada como "juego brusco grave" en los próximos partidos oficiales del seleccionado que ya fue eliminado de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Qatar tendrá la posibilidad de apelar el fallo ante los organismos disciplinarios correspondientes para intentar reducir el número de compromisos.