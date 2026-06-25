Canadá y Sudáfrica protagonizarán el primer choque de los 16avos de final del Mundial 2026

Tras el inicio de la última fecha de la fase de grupos, el Mundial 2026 comenzó a mirar de reojo a los 16avos de final, instancia que ya tiene su primer cruce confirmado.

Luego de pasar como escoltas en las zonas A y B, Sudáfrica y Canadá comenzarán las hostilidades en la primera ronda de eliminación directa.

Los Bafana Bafana consiguieron su boleto con un triunfazo ante Corea del Sur, en tanto que, pese a la derrota contra Suiza , Les Rouges pudieron terminar cerca de los helvéticos.

El encuentro entre el elenco africano y el combinado dirigido por Jesse Marsch se disputará el próximo domingo 28 de junio a partir de las 16:00 en Los Ángeles.

Cabe recordar que, según lo dispuesto en el cuadro, quien salga airoso pasará a los octavos de final para medirse frente al ganador del duelo que Marruecos protagonizará con el seleccionado que termine segundo en el Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia).

El primer mata-mata está confirmado: el cuadro completo para los 16avos de final del Mundial 2026