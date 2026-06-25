Canadá y Sudáfrica protagonizarán el primer choque de los 16avos de final del Mundial 2026
Tras el inicio de la última fecha de la fase de grupos, el cuadro del Mundial 2026 dispuso que el primer cruce de los 16avos de final sea entre Canadá y Sudáfrica.
Tras el inicio de la última fecha de la fase de grupos, el Mundial 2026 comenzó a mirar de reojo a los 16avos de final, instancia que ya tiene su primer cruce confirmado.
Luego de pasar como escoltas en las zonas A y B, Sudáfrica y Canadá comenzarán las hostilidades en la primera ronda de eliminación directa.
Los Bafana Bafana consiguieron su boleto con un triunfazo ante Corea del Sur, en tanto que, pese a la derrota contra Suiza, Les Rouges pudieron terminar cerca de los helvéticos.
El encuentro entre el elenco africano y el combinado dirigido por Jesse Marsch se disputará el próximo domingo 28 de junio a partir de las 16:00 en Los Ángeles.
Cabe recordar que, según lo dispuesto en el cuadro, quien salga airoso pasará a los octavos de final para medirse frente al ganador del duelo que Marruecos protagonizará con el seleccionado que termine segundo en el Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia).
El primer mata-mata está confirmado: el cuadro completo para los 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) - domingo 28 de junio, 16:00 (Los Ángeles)
- Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F - lunes 29 de junio, 17:30 (Massachusetts)
- 1° Grupo F vs. Marruecos (2° Grupo C) - lunes 29 de junio, 22:00 (Monterrey)
- Brasil (1° Grupo C) vs. 2° Grupo F - lunes 29 de junio, 14:00 (Houston)
- 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H - martes 30 de junio, 18:00 (Nueva Jersey)
- 2° Grupo E vs. 2° Grupo I - martes 30 de junio, 14:00 (Texas)
- México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I - martes 30 de junio, 22:00 (Ciudad de México).
- 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K - miércoles 1 de julio, 13:00 (Atlanta)
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. 3° Grupo B/E/F/I/J - miércoles 1 de julio, 21:00 (California)
- 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J - miércoles 1 de julio, 17:00 (Seattle)
- 2° Grupo K vs. 2° Grupo L - jueves 2 de julio, 20:00 (Toronto)
- 1° Grupo H vs. 2° Grupo J - jueves 2 de julio, 16:00 (Los Ángeles)
- Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J - viernes 3 de julio, 00.00 (Vancouver)
- Argentina (1° Grupo J) vs. 2° Grupo H - viernes 3 de julio, 19.00 (Miami)
- 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L - viernes 3 de julio, 22:30 (Kansas City)
- 2° Grupo D vs. 2° Grupo G - viernes 3 de julio, 15:00 (Texas)