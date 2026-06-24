Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Suiza y Canadá se enfrentan hoy miércoles, desde las 16 en el estadio BC Place de Vancouver, por la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro del encuentro será el brasileño Ramon Abatti, que estará acompañado por sus asistentes y compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves, mientras que el cuarto árbitro será Kevin Ortega y Michael Orue el quinto.

Suiza empató con Qatar 1 a 1 en el debut, pero en la segunda fecha se recuperó y goleó a Bosnia por 4 a 1, quedando muy cerca de la clasificación.



Canadá, por su parte, rescató un punto ante Bosnia y luego pasaron completamente por arriba 6 a 0 ante Qatar con un hat-trick de Jonathan David.

Probables formaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch

Cómo ver en vivo Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

El partido entre Suiza y Canadá por el Mundial 2026 de la FIFA será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de steaming de Flow, DGO y Telecentro Play.