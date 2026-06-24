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CLASIFICADO

Colombia ganó un partido clave ante Congo y se clasificó a la próxima ronda del Mundial

El seleccionado colombiano se impuso 1 a 0 ante RD Congo y avanzó a la siguiente ronda. El elenco cafetero quedó como único líder del Grupo K y el próximo sábado enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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La selección de Colombia derrotó 1 a 0 a República Democrática del Congo con gol del defensor Daniel Muñoz. Con esta victoria, el elenco cafetero obtuvo el pasaje a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron superiores al equipo africano durante varios pasajes de la primera parte, pero no lograron plasmar esa superioridad en el marcador. 

En la segunda etapa, Colombia siguió intentando pero no podía quebrar la valla de Lionel Mpasi. Congo se animó a atacar campo rival y tuvo sus chances para pasar al frente en el resultado.

El único gol del cotejo llegó a pocos minutos del final del encuentro cuando el lateral Daniel Muñoz capturó un rebote en el área y definió cruzado, su tiro se desvió en el defensa Steve Kapuadi y superó a Mpasi. 

Con este triunfo, Colombia se clasificó a la siguiente fase de la Copa del Mundo y el próximo sábado buscará quedarse con el primer lugar del Grupo K en un encuentro durísimo ante Portugal. 

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