Se conoció la sanción para Miguel Almirón por taparse la boca en el Mundial 2026: cuánto tiempo lo pierde Paraguay

Este Mundial 2026 ha tenido algunos buenos partidos, lindos goles y, sobre todo, muchos expulsados, aunque ninguno tras una situación como la que protagonizó Miguel Almirón.

Es que, en el partido entre Paraguay y Turquía, el delantero se tapó la boca para decirle algo a un rival, el árbitro le mostró la roja y, por primera vez, se aplicó la popularmente conocida "Ley Prestianni".

Miguel Almirón %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE, el primer jugador expulsado por taparse la boca durante un intercambio verbal con un rival. La regla, creada tras el caso Prestianni, empezó a aplicarse en este Mundial.pic.twitter.com/nmYxVVQWdc — VSports Team (@VSportsTM) June 20, 2026

A partir de allí, Gustavo Alfaro y toda la Albirroja quedaron con mucha preocupación por la sanción que, finalmente, la FIFA anunció hoy y terminó siendo más leve de lo esperado.

Concretamente, y sin la chance de apelar, el atacante de Atlanta United deberá purgar solamente un compromiso por violar el artículo 14.1.b del Código Disciplinario.

Esto implica que Almirón podría reaparecer en los 16avos de final, siempre y cuando el seleccionado guaraní consiga un buen resultado ante Australia y se quede con uno de los boletos para la próxima instancia.