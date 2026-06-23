Karen Carabajal peleará por el título mundial AMB en Francia

La boxeadora argentina Karen Carabajal tendrá una nueva oportunidad de consagración internacional el próximo 4 de julio en Francia, donde se enfrentará a la local Estelle Mossely por el título mundial interino ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La representante del Club Defensores de La Boca, conocida como "Burbuja", asumirá este nuevo compromiso clave en territorio europeo luego de que la pelea fuera reprogramada desde su fecha original de abril debido a modificaciones organizativas de los promotores.

Para la atleta sudamericana, este combate representa su cuarta oportunidad en la élite del boxeo femenino frente a una de las rivales más complejas de su trayectoria. Su oponente llega a la contienda con un récord invicto en el plano profesional y con el prestigioso antecedente de haber obtenido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Carabajal ya cuenta con una sólida experiencia en veladas internacionales de máxima exigencia. En 2022 desafió sin éxito a la legendaria boxeadora irlandesa Katie Taylor por las coronas de la FIB, el CMB y la OMB, y posteriormente sumó rodaje al medirse con Rhiannon Dixon y Pamela Noutcho Sawa, cayendo ante esta última en las tarjetas mediante una polémica decisión dividida a pesar de haber derribado a su oponente en el séptimo asalto.