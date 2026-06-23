La Selección Argentina buscará igualar una marca de hace más de tres décadas en el partido ante Jordania por el Mundial 2026

Tras sus dos primeras presentaciones, la Selección Argentina cumplió con el objetivo de asegurar el primer puesto del Grupo J y conseguir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Pero más allá de que la Albiceleste tiene un ojo puesto en los duelos de eliminación directa, todavía debe su último compromiso de la zona ante Jordania, en el cual podría igualar una marca personal que no consigue desde hace casi 30 años.

Tanto es así que si el elenco comandado por Lionel Scaloni consigue terminar su partido del próximo sábado con la valla invicta, emulará la campaña de Francia 1998, la única y última vez que terminó la fase inicial de una Copa del Mundo con ese ítem favorable.

En aquella edición el equipo dirigido por Daniel Passarella venció 1-0 a Japón, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Croacia y sorteó la primera ronda de manera convincente. Después de aquella cita en el país galo, el seleccionado nacional concedió al menos un gol en sus tres primeros encuentros de las seis ediciones posteriores de la competencia.

Vale resaltar que Argentina integra junto a España, Ghana y México el grupo de los conjuntos que todavía no fueron a buscar la pelota adentro del arco propio, estadísticas que dejan a la vista la gran solidez de este grupo.