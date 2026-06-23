Quién es Lumumba Vea, la "estatua humana" de Congo que podría cruzarse en el camino de Argentina

La Copa del Mundo no para de regalar historias que recorren el planeta en cuestión de segundos y, esta vez, el foco está puesto en las tribunas del Grupo K. Lumumba Vea, el hincha más famoso de la República Democrática del Congo -uno de los posibles rivales de Argentina en 16avos de final-, se transformó en una verdadera sensación en las redes.

Es que su particular y llamativa forma de alentar a los Leopardos despertó la curiosidad de millones de futboleros que siguen de cerca los partidos.

El fervor por este simpatizante no es nuevo, pero su mística se agigantó en las últimas horas debido a los obstáculos que debió sortear para estar presente en la competencia. Las autoridades sanitarias le impusieron una estricta restricción debido al brote de ébola en su país de origen, lo que obligó al animador a cumplir un aislamiento preventivo en una tercera nación. Por esta razón, el popular personaje se perdió el debut oficial del equipo africano, que terminó en un empate 1 a 1 frente a Portugal.

Qué muestra el fenómeno de la estatua humana

El fanático de 49 años, cuyo nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, tiene una rutina que impacta a cualquiera que sintonice un partido de su seleccionado. Mientras el resto de la tribuna salta, grita, canta y se desespera ante cada jugada, él se viste con trajes formales de colores, corbata, gafas y se clava de pie en un punto visible del estadio.

Su comportamiento es extremo: permanece absolutamente inmóvil durante los 90 minutos de juego, manteniendo una expresión seria y rígida. No reacciona ante los goles a favor, las patadas, los penales ni las decisiones arbitrales más polémicas. La única acción que realiza es mantener su brazo derecho elevado hacia el cielo, una postura inflexible que sostiene de principio a fin del espectáculo deportivo.

Michel Nkuka Mboladinga rinde tributo a la historia de su país en cada estadio donde juega la Selección del Congo.

El detrás de Lumumba Vea

La razón de su inmutabilidad es un profundo homenaje histórico y político que comenzó a implementar en las canchas en 2013. El animador replica de manera exacta la icónica postura de la estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa, la capital de su país. Este prócer fue el líder indiscutido de la independencia congoleña y se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la nación en 1960, tras finalizar el violento dominio colonial belga.

Lamentablemente, el mandato de aquel dirigente duró apenas unos meses y terminó siendo asesinado en 1961 en medio de una severa crisis política. Al adoptar su nombre y replicar su monumento con trajes inspirados en su figura, el hincha busca transmitir fuerza espiritual, energía al plantel y mantener viva la memoria nacional en cada rincón del planeta donde juegue su equipo. Su fama explotó de forma masiva durante la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos, donde su imponente presencia capturó las transmisiones internacionales.

La reacción de las redes ante su llegada a México

Las cuentas oficiales de Lumumba Vea confirmaron su arribo a Guadalajara, desatando una oleada de interacciones. En plataformas de videos y fotos, el animador mostró imágenes de su llegada al aeropuerto y su encuentro amistoso con un simpatizante de la Selección Colombia, rival al que enfrentará la delegación en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto africano.

El respeto por su figura es tan grande que el propio plantel de los Leopardos solicitó formalmente a la federación de su país que el hincha fuera incorporado como parte de la delegación oficial para este torneo. Su figura también estuvo en el centro de las polémicas continentales cuando el delantero argelino Mohamed Amoura se burló de él tras una eliminación, lo que provocó que la Federación Argelina de Fútbol tuviera que emitir disculpas públicas hacia el congoleño.