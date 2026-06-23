Croacia le ganó con lo justo a Panamá y se jugará su clasificación en la última fecha

Croacia derrotó 1 a 0 a Panamá con gol de Ante Budimir y definirá su clasificación en la última jornada ante Ghana. Con este resultado, el elenco centroamericano quedó eliminado de la Copa del Mundo.

El elenco dirigido Zlatko Dali logró adelantarse en el marcador en el complemento gracias al gol del delantero Budimir. Tras el resultado adverso, Panamá salió en busca de empatar el cotejo, pero no tuvo claridad de cara al arco defendido por Dominik Livakovic.

Croacia se anota con su primera victoria en esta #CopaMundialFIFA. %u270D%uFE0F — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

De esta forma, el equipo centroamericano se despidió de la competición tras consumar su segunda derrota consecutiva. Finalizará su participación enfrentando a Inglaterra el próximo sábado.

Por último, los liderados por el histórico Luka Modric, quién alcanzó los 200 partidos disputados con Croacia, se jugarán su clasificación a los 16avos frente a Ghana el sábado, en un Grupo L que se encuentra al rojo vivo.