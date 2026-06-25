Furor por "Billy", el gato irlandés que ya acertó 21 resultados del Mundial 2026 y va por todo

Un gato llamado Billy se convirtió en una de las sorpresas más llamativas del Mundial 2026. Con apenas un año y diez meses de edad, el felino logró captar la atención global gracias a una llamativa habilidad: acertar de manera consecutiva los resultados de más de 20 partidos del torneo sin equivocarse.

El felino, que vive en Irlanda del Norte, comenzó a ganar popularidad cuando sus dueños empezaron a compartir en redes sociales videos de sus predicciones. En cada uno de ellos, Billy elegía entre dos opciones y, sorprendentemente, sus elecciones coincidían con los resultados reales de los encuentros.

Cómo es el método predictivo de "Billy", el gato irlandés que predijo el resultado de 21 partidos consecutivos del Mundial 2026

Billy, apodado "Heart nose" (que significa "nariz de corazón") por la particular marca que tiene en su rostro, vive con sus dueños Linka Lin, de 33 años, y Mark Kelly, de 35, en Newry, en el condado de Down.

Su método de predicción es simple: antes de cada partido, su dueña coloca dos banderas que representan a los equipos en competencia. El gato observa las opciones y luego utiliza su pata para tocar una de ellas, señalando así su elección favorita.

Según explicó Lin, no existe ningún tipo de entrenamiento detrás de este comportamiento. "Desde temprano, notamos que Billy es un gato muy, muy inteligente. Es muy bueno comunicando sus necesidades con nosotros. Le preguntábamos si prefería pollo o pavo, y él señalaba su favorito. Le presentábamos diferentes opciones y elegía", contó.

Este procedimiento, que comenzó como un juego, terminó arrojando resultados inesperadamente precisos. Durante la fase de grupos, Billy logró acertar el ganador de 21 partidos consecutivos que no finalizaron en empate. Entre sus aciertos se destacan la victoria de Croacia ante Panamá por 1-0, el triunfo de Argentina frente a Austria por 2-0 y el debut de Francia, que venció a Senegal por 3-1.

Uno de los videos más vistos es justamente el de la predicción del partido entre Argentina y Austria, que superó las 394.000 reproducciones en redes sociales.

Cómo empezó Billy a hacer sus predicciones

La historia detrás de este fenómeno viral comenzó de manera casual. Según relató su dueña, todo surgió cuando empezó a grabar videos en los que le ofrecía distintas opciones al gato, como elegir entre bebidas o alimentos.

"Desde temprano, notamos que Billy es un gato muy, muy inteligente. Es muy bueno comunicando sus necesidades con nosotros. Le preguntábamos si prefería pollo o pavo, y él señalaba su favorito. Le presentábamos diferentes opciones y elegía", reiteró.

Billy "Heart nose", junto a sus dueños Linka Lin y Mark Kelly.

Con la llegada del Mundial 2026 y la compra de banderas de distintos países, decidieron probar si esa capacidad podía trasladarse al ámbito deportivo. El resultado superó todas las expectativas.

Actualmente, Billy comparte sus predicciones en su cuenta de Instagram, "billy_heartnose", que ya supera los 11 millones de seguidores. Allí, miles de usuarios siguen de cerca cada una de sus elecciones, que lo posicionan como uno de los fenómenos virales más curiosos del torneo.