Colapinto, con optimismo antes del GP de Austria: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Austria con optimismo moderado. El piloto argentino de Alpine reconoció que el rendimiento en Barcelona estuvo lejos de lo esperado, pero aseguró que el equipo trabajó para corregir esos problemas: "Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos. Ese circuito, por la superficie y por el calor, no se adaptó realmente a nuestro auto, especialmente en clasificación".

Las mejoras y el punto débil en Austria

El piloto oriundo de Pilar fue específico sobre las fallas que presentó el monoplaza en el circuito catalán: problemas en las curvas de alta velocidad, neumáticos que no funcionaban en la ventana ideal y una puesta a punto que no terminó de cerrar. "No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. En general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad", explicó.

Para Austria, Alpine llega con actualizaciones que buscan atacar precisamente ese flanco. "Traemos algunas mejoras que podrían ayudar. Seguimos trabajando en las curvas de alta velocidad, que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes", admitió Colapinto, aunque aclaró que los resultados solo podrán evaluarse en pista.

El circuito austriaco presenta además un desafío adicional para la escudería francesa: la clasificación. La vuelta del Red Bull Ring es una de las más cortas del calendario, un formato que no ha favorecido a Alpine en lo que va de la temporada. "Últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación. Hay mucho trabajo por delante", señaló el argentino.

Briatore y la continuidad de Colapinto

El piloto también se refirió a las declaraciones de Flavio Briatore, asesor general de la escudería, quien confirmó que todo está en orden para que Colapinto siga en la Fórmula 1. "Flavio siempre me apoyó y ha sido duro conmigo cuando tuvo que serlo. Tiene muchísima experiencia y es un inconformista; incluso cuando terminamos sextos, vuelve a la fábrica siendo el único que no está contento. Siempre quiere más. Creo que esa es la única forma de progresar en la Fórmula 1", cerró.