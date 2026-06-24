No le sobró nada: Marruecos venció 4-2 a Haití y se aseguró la clasificación

En un partido de altas emociones, Marruecos le ganó 4 a 2 a Haití y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar en el segundo puesto del Grupo C con 7 puntos.

El equipo africano llegaba a la fecha final con chances de poder quedarse con el liderazgo de la zona, pero dependía de que Brasil tenga un traspié en su cruce frente a Escocia o de hacer más goles que la Canarinha.

Ninguno de estos dos escenarios se presentó para el equipo que conduce Mohamed Ouahbi, que tuvo una noche complicada en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en los Estados Unidos.

Es que tuvo que remontar un 0-1 y un 1-2 frente al equipo caribeño, que no sumó puntos en la copa.

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



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Los goles para el equipo marroquí los convirtieron Achraf Hakimi a los 39 minutos del primer tiempo, Ismael Saibari, a los 46 del mismo período, Soufiane Rahimi, a los 33, y Gessime Yassine, a los 44, estos dos últimos en el complemento.

¡LO DIERON VUELTA! Rahimi controló la pelota dentro del área, definió y luego de un desvío anotó el 3-2 de Marruecos vs. Haití.



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En tanto, para los haitianos marcaron el arquero Yassine Bounou en contra de su valla, a los 10 minutos, y Wilson Isidor, a los 43, los dos en la etapa inicial.

Con estos resultados, Brasil quedó primera en su zona con siete puntos y una diferencia de +6. Marruecos terminó segunda también con 7 unidades, pero con +3 de diferencia. Tercera salió Escocia con 3 puntos (a la espera de que se cierre la fase de grupos para saber si pasa) y último sin unidades Haití.