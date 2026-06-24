Bosnia y Herzegovina venció 3 a 1 a Qatar en el Mundial 2026

Por el cierre del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Bosnia y Herzegovina le ganó 3 a 1 a Qatar en el Estadio Lumen Field de Seattle.

Con este resultado, el conjunto europeo deberá esperar resultados para ver si obtiene la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo como uno de los mejores terceros.

Con goles de Kerim Alajbegovic, Sultan Al-Brake en contra y Ermin Mahmic, Bosnia quedó en el tercer lugar con cuatro unidades, mientras que los asiáticos, que descontaron a través de Hasan Al-Haydos, quedaron eliminados con un punto.

LOS GOLES DE BOSNIA Y HERZEGOVINA VS. QATAR

¡LLEGÓ EL TERCERO DE BOSNIA! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDE6%u26BD



Tras una serie de rebotes, la pelota le cayó a Mahmic, quien aprovechó para anotar el 3-1 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/R8g1lImPJq June 24, 2026

¡DESCONTÓ CATAR! %uD83C%uDDF6%uD83C%uDDE6%u26BD%uE000



Al-Haydos la empujó debajo del arco y puso el 2-1 frente a Bosnia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YCWcfKmK5h — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

¡SEGUNDO GOL DE BOSNIA! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDE6%u26BD%uE000



Dzeko buscó el pase al medio, pero la pelota dio en Al Brake y se metió en el arco para el 2-0 ante Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpcd3SExDQ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026