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GRUPO B

Bosnia y Herzegovina venció 3 a 1 a Qatar en el Mundial 2026

En Seattle, Bosnia y Herzegovina se impuso por 3-1 sobre Qatar por el Grupo B del Mundial 2026. Los asiáticos fueron eliminados y los europeos esperan.

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Por el cierre del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Bosnia y Herzegovina le ganó 3 a 1 a Qatar en el Estadio Lumen Field de Seattle.

Con este resultado, el conjunto europeo deberá esperar resultados para ver si obtiene la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo como uno de los mejores terceros. 

Con goles de Kerim Alajbegovic, Sultan Al-Brake en contra y Ermin Mahmic, Bosnia quedó en el tercer lugar con cuatro unidades, mientras que los asiáticos, que descontaron a través de Hasan Al-Haydos, quedaron eliminados con un punto.

LOS GOLES DE BOSNIA Y HERZEGOVINA VS. QATAR

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