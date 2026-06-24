José Mourinho contó por qué decidió volver a dirigir al Real Madrid: "No niego que..."

Hace solo unas semanas, Real Madrid sacudió a toda Europa al anunciar y efectuar la contratación de José Mourinho como su nuevo DT, tal como Florentino Pérez había prometido en las últimas elecciones.

A la espera de su presentación oficial, el mítico entrenador brindó la primera entrevista desde que firmó su contrato y contó por qué decidió regresar a la Casa Blanca.

En diálogo con la revista Vanity Fair, The Special One fue tajante: "No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso".

Sin embargo, el estratega portugués avisó que, en esta segunda etapa, no tendrá la misma actitud que durante aquel primer ciclo, que culminó hace 13 años.

"Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar ni para hablar, sino para escuchar. Es momento de mantener la calma, analizar, comunicar, preguntar y entablar un diálogo fluido y honesto. Nunca quise ser más importante que mis jugadores, no lo fui y no quiero serlo", aseguró.

Consultado sobre Kylian Mbappé, Mou le tiró flores, lo calificó como "un jugador fenomenal" e indicó que intentará que suba aún más su nivel.

"Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito conocer a los jugadores. Es un jugador fenomenal y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor", expresó.

Por otra parte, el luso recordó con cariño aquellos duelos entre el conjunto madrileño y el Barcelona y aprovechó la oportunidad para lanzar una chicana hacia Cataluña.

"Me encantaba jugar esos partidos. No los veía, los jugaba. Y me fascinaban. El mundo se paralizaba para verlos. Cristiano y Messi eran los dos mejores jugadores del mundo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. El Barcelona también es uno de los mejores, pero después del Madrid", expuso.

En esa línea, el ex conductor de Inter, Chelsea y Porto, entre otros, se animó a definir dónde radica la grandeza del Merengue.

"No se trata de la historia de tantos jugadores increíbles que jugaron en el Real Madrid. Se trata del club y de los títulos. Creo que las camisetas blancas tienen algo mágico, pero la realidad es que podrían ser negras, verdes o azules y no cambiaría nada, porque lo que ha hecho del Real lo que es, es su historia", aseveró.

Y cerró: "Eso está en el ADN del club. Cuando hablamos del Real Madrid, hablamos de historia del fútbol y de legado futbolístico. Al final, lo que quiero es ayudar a los jugadores, al equipo y al club a mejorar".