Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que deberán cuidarse ante Jordania por el Mundial 2026

La Selección Argentina está tranquila debido a que gracias al triunfo ante Austria por 2 a 0, con doblete de Lionel Messi, se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 de la FIFA y por la victoria de Argelia ante Jordania, el primer puesto del Grupo J.

El próximo desafío en la Copa del Mundo será ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23, por la última jornada de la fase de grupos en el Dallas Stadium. Lionel Scaloni ya adelantó que habrá una rotación porque le quieren dar minutos a los que se merecen y en esa lista estarían Marcos Senesi, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Juan Manuel López y Giuliano Simeone.

Otro de los que podría ver acción es Leandro Paredes, quien fue amonestado ante Austria y está en capilla, ya que en caso que reciba una más, sería suspendido por una fecha. La misma situación vive Facundo Medina, aunque este podría salir para que vuelva a tener una buena cantidad de minutos Nicolás Tagliafico.

¿Dónde y a qué hora juega Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de Argentina y Jordania en el cierre del Grupo J tendrá lugar el sábado 27 de junio desde las 23.00 en el AT&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas. En el mismo horario se enfrentarán Austria vs. Argelia en Kansas City.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026 será televisada por TV Pública, Telefe, TyC Sports, Paramount + y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo por los canales digitales de streaming por Flow, Disney + Premium, DGO y Telecentro Play.