La publicación de Messi por su cumpleaños 39 que da vueltas al mundo

Lionel Messi eligió una forma particular de celebrar su cumpleaños 39: lejos de los festejos y enfocado en la preparación física de cara al duelo de la Selección Argentina ante Jordania por la fecha 3 del Mundial 2026 de la FIFA.

El capitán de la Scaloneta publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se lo ve entrenando intensamente en el gimnasio, una imagen que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.





Sin acompañar las imágenes con palabras, el rosarino mostró ejercicios de fuerza con pesas como parte de su puesta a punto para el próximo compromiso de la selección. El video estuvo musicalizado con "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", el éxito de La T y La M que se convirtió en uno de los himnos de los fanáticos argentinos tras la consagración en Qatar 2022.

El video de Messi que impactó en las redes sociales

La publicación acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y generó miles de comentarios de admiración. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una muestra del compromiso del futbolista con la competencia, al priorizar su preparación física incluso en una fecha tan especial.

La decisión de compartir imágenes de entrenamiento, en lugar de fotos familiares o celebraciones privadas, reforzó la imagen de Messi como líder del equipo en un momento clave del torneo.

Los saludos de la AFA y la CONMEBOL para Lionel Messi

Entre las primeras instituciones en felicitar al capitán argentino estuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó un mensaje destacando su trayectoria y su impacto en la historia del deporte.

"El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", expresó la entidad en una publicación dedicada al futbolista.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno. Simplemente, gracias por existir. ¡Feliz cumpleaños!".

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también se sumó a los homenajes y destacó la dimensión internacional de la figura de Messi. "Felicidades a la leyenda que hace felices a millones", publicó la entidad junto a una imagen del delantero argentino.