Sudáfrica vs. Corea del Sur, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan hoy miércoles, desde las 22 en el Estadio Monterrey, por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro del encuentro será el argentino Facundo Tello, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán serán el cuarto y quinto árbitro. Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR y Nicolás Gallo del AVAR.

Sudáfrica necesita marcar mucha diferencia y esperar el resultado entre México y República Checa. Los Bafana Bafana perdieron 2-0 con México e igualaron 1 a 1 con los europeos.



Corea del Sur tiene que ganarle a Sudáfrica para clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Los asiáticos debutaron con una victoria por 2-1 ante República Checa y cayero 1-0 con México en la segunda jornada.

Probables formaciones de Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Sudáfrica: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo

Cómo ver en vivo Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, TyC Sports Play y Telecentro Play.