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La dirigencia de Atlético de Madrid estalló contra Julián Álvarez y el Barcelona: "Nos falta el respeto"

Gil Marín, CEO del Atlético Madrid, se mostró muy molesto con las declaraciones de Julián Álvarez sobre su futuro.

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Sigue el enojo en Atlético de Madrid después de la declaración de Julián Álvarez, con un guiño a Barcelona. Si bien espera cambiar de aire el próximo semestre, la dirigencia colchonera salió al cruce.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club, no pudo ocultar su malestar con la Araña y consideró inoportuno el momento en el que decidió hablar sobre su futuro: "Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián".

"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", agregó.

Por otro lado, Gil Marín arremetió contra la dirigencia blaugrana: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición".

Y aseguró: "Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente".

Además, el CEO informó que presentará una demanda ante FIFA contra Barcelona "por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido"

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