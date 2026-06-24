Festeja Boca: Fiorentina avanza por Exequiel Zeballos

Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena se encuentran trabajando para depurar el plantel de Boca Juniors que está desgastado por el paso del tiempo y la falta de títulos.

Tras romper los contratos con Edinson Cavani y Ander Herrera, uno de los que todavía no definió su futuro, pero que tiene grandes chances de emigrar es Ezequiel "Changuito", Zeballos.

El delantero que hace un mes fue tanteado por el Napoli, ahora recibió un llamado de la Fiorentina para conocer su situación. Lo llamativo de todo esto es el silencio de la digirencia del Xeneize, que todavía ni siquiera hizo referencia a la propuesta renovación que le hizo al futbolista.

Los número de Exequiel Zebalos con la camiseta de Boca Juniors

Desde su debut en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos tiene 140 partidos disputados con la camiseta de Boca Juniors, en los que anotó 16 goles y dio 16 asistencias. Su contrato vence el 30 de diciembre de 2026.