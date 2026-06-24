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Árbitro confirmado para el partido entre Argentina y Jordania: el polémico antecedente

Se confirmó al árbitro para el partido entre la Selección Argentina y Jordania en el Mundial 2026. El juez acarrea un polémico antecedente en la última Champions League.

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La FIFA confirmó que István Kovács será el árbitro que dirigirá el partido entre la Selección Argentina y Jordania, que cerrará el Grupo J del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.

El rumano quedó en el ojo de la tormenta por un polémico arbitraje en la Champions League de este año: fue el juez principal en el 2-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final, que despertó una queja del club catalán y desembocó en que UEFA lo removiera de la competencia para las instancias siguientes.

El enojo tuvo dos focos concretos: la mano de Pubill dentro del área que ni Kovacs ni el VAR sancionaron, y la expulsión de Pau Cubarsí, una jugada en la que el árbitro primero mostró amarilla y luego, tras la intervención del VAR, cambió la decisión a tarjeta roja.

Será el debut del árbitro impartiendo justicia en un encuentro de la Albiceleste y en la terna estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi

El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.

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