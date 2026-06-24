Árbitro confirmado para el partido entre Argentina y Jordania: el polémico antecedente
Se confirmó al árbitro para el partido entre la Selección Argentina y Jordania en el Mundial 2026. El juez acarrea un polémico antecedente en la última Champions League.
La FIFA confirmó que István Kovács será el árbitro que dirigirá el partido entre la Selección Argentina y Jordania, que cerrará el Grupo J del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.
El rumano quedó en el ojo de la tormenta por un polémico arbitraje en la Champions League de este año: fue el juez principal en el 2-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final, que despertó una queja del club catalán y desembocó en que UEFA lo removiera de la competencia para las instancias siguientes.
El enojo tuvo dos focos concretos: la mano de Pubill dentro del área que ni Kovacs ni el VAR sancionaron, y la expulsión de Pau Cubarsí, una jugada en la que el árbitro primero mostró amarilla y luego, tras la intervención del VAR, cambió la decisión a tarjeta roja.
Será el debut del árbitro impartiendo justicia en un encuentro de la Albiceleste y en la terna estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi.
El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.