Árbitro confirmado para el partido entre Argentina y Jordania: el polémico antecedente

La FIFA confirmó que István Kovács será el árbitro que dirigirá el partido entre la Selección Argentina y Jordania, que cerrará el Grupo J del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.

El rumano quedó en el ojo de la tormenta por un polémico arbitraje en la Champions League de este año: fue el juez principal en el 2-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final, que despertó una queja del club catalán y desembocó en que UEFA lo removiera de la competencia para las instancias siguientes.

El enojo tuvo dos focos concretos: la mano de Pubill dentro del área que ni Kovacs ni el VAR sancionaron, y la expulsión de Pau Cubarsí, una jugada en la que el árbitro primero mostró amarilla y luego, tras la intervención del VAR, cambió la decisión a tarjeta roja.

Será el debut del árbitro impartiendo justicia en un encuentro de la Albiceleste y en la terna estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi.

El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.