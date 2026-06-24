Racing avanza por Ulises Ortegoza: así está la negociación

Racing Club de Avellaneda dio un paso importante en el mercado de pases y presentó una oferta formal por Ulises Ortegoza, volante de Talleres de Córdoba. La dirigencia de la Academia busca sumar al mediocampista como uno de los primeros refuerzos para el ciclo de Juan Pablo Vojvoda y ya inició negociaciones con el club cordobés.

El objetivo de Racing es adquirir el 100% de la ficha del futbolista, aunque la operación todavía no está cerrada y la decisión final depende de la respuesta de Talleres.

Racing apuesta por Ortegoza para reforzar el mediocampo

En Avellaneda hay optimismo respecto a la negociación. El volante es una de las prioridades del cuerpo técnico y encaja en el perfil que la dirigencia pretende incorporar para fortalecer una zona que perdió una pieza importante con la salida de Bruno Zuculini.

El mediocampista continuará su carrera en Nacional de Uruguay por cuestiones personales, una baja que obligó a Racing a salir al mercado en busca de nuevas alternativas.

Durante la presentación de Vojvoda como entrenador, el presidente Diego Milito ya había adelantado la necesidad de sumar un futbolista con características diferentes a las disponibles en el plantel.

"Estamos analizando alternativas, características sobre todo. Algo en el mediocampo con características que no tenemos y una alternativa en ataque", había señalado el máximo dirigente académico.

Quién es Ulises Ortegoza, el volante que busca Racing

Ortegoza, de 29 años, llegó a Talleres en 2022 y desde entonces se consolidó como una pieza clave del equipo cordobés. Su capacidad de recuperación, despliegue físico y buen primer pase lo convirtieron en uno de los mediocampistas más regulares del fútbol argentino.

Además, el jugador argentino nacionalizado chileno fue convocado en distintas oportunidades a la Selección de Chile, lo que incrementó su reconocimiento a nivel internacional.

El interés de Talleres por Nazareno Colombo

Mientras avanzan las conversaciones por Ortegoza, desde Córdoba surgió un interés por Nazareno Colombo, defensor de Racing.

Sin embargo, ambas negociaciones se desarrollan por separado y, hasta el momento, no existe una propuesta concreta para realizar un intercambio entre los clubes.

Alfonso Espino, el primer refuerzo que está cerca de Racing

En paralelo, Racing trabaja para cerrar la incorporación de Alfonso Espino. El lateral izquierdo uruguayo llegará con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Rayo Vallecano de España.

Si supera la revisión médica, firmará contrato por dos temporadas y se convertirá en la primera incorporación oficial del club en este mercado de pases.

El experimentado defensor de 34 años llega para cubrir la vacante que dejó Gabriel Rojas, transferido recientemente a Cruzeiro.

Con la llegada de Espino prácticamente encaminada y las negociaciones abiertas por Ortegoza, Racing busca darle rápidamente herramientas a Juan Pablo Vojvoda para afrontar un segundo semestre en el que necesitará mejorar el rendimiento mostrado durante la primera parte de la temporada.