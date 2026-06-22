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Cero tacto: Racing confirmó a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador y puso un insólito horario para la conferencia de prensa

Juan Pablo Vojvoda es oficialmente el nuevo entrenador de Racing Club de Avellaneda, tras la caótica salida de Gustavo Costas. No se puede creer el horario de la conferencia de prensa para su presentación.

Juan Riera
Juan Riera
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 Juan Pablo Vojvoda fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del plantel profesional masculino de Racing Club de Avellaneda.

El entrenador ya firmó su contrato con La Academia, hasta junio de 2027, junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja y comandó el primer entrenamiento del semestre, esta mañana en el Cilindro.

 Vojvoda, que reemplaza a Gustavo Costas, dará una conferencia de prensa a las 12 del mediodía, un horario llamativo y hasta insólito por ser apenas dos horas antes del partido entre Argentina y Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Vojvoda llegará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Nahuel Martínez y Gastón Liendo como ayudantes de campo, Luis Azpiazu como preparador físico e Ignacio González como entrenador de arqueros, este último con continuidad tras haber integrado el ciclo anterior de Costas.

El flamante entrenador viene de dirigir en Brasil, donde tuvo pasos por Fortaleza y Santos, y ahora asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: reconstruir futbolísticamente a Racing y devolverle protagonismo en el plano local e internacional.

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