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Vojvoda fue despedido y Neymar ya tiene nuevo DT en Santos

Luego de la caída ante Inter de Porto Alegre, Santos echó a Juan Pablo Vojvoda y, tras solo unas horas, confirmó a su reemplazante.

EBalmaceda

Pese a que en sus filas cuenta con Neymar, Santos ha tenido un arranque para el olvido del Brasileirao, donde tras siete fechas solo ganó una vez. En ese contexto, Juan Pablo Vojvoda fue despedido.

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, hora y dónde verlo en vivo

La decisión se tomó tras la caída agónica que el Peixe sufrió ayer frente a Inter de Porto Alegre y lo dejó en el decimosexto puesto de la tabla de posiciones.

Mediante un comunicado frío, la institución anunció la salida del DT argentino y le deseó a él y a sus ayudantes "éxito en sus futuras carreras".

El entrenador de 50 años había asumido el cargo en agosto de 2025 y su paso no fue el esperado. En total, dirigió 33 partidos con un saldo final de 13 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

Además, Vojvoda siguió los pasos de colegas como Jorge Sampaoli y Hernán Crespo y se convirtió en el séptimo estratega en perder el cargo en el certamen.

Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, hora y dónde verlo en vivo

Ahora, para afrontar el resto del campeonato y la Copa Sudamericana, el club de Vila Belmiro se movió rápido y anunció el regreso de Cuca, que tendrá su cuarto ciclo hasta, al menos, diciembre de este año.

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