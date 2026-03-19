Vojvoda fue despedido y Neymar ya tiene nuevo DT en Santos

Pese a que en sus filas cuenta con Neymar, Santos ha tenido un arranque para el olvido del Brasileirao, donde tras siete fechas solo ganó una vez. En ese contexto, Juan Pablo Vojvoda fue despedido.

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La decisión se tomó tras la caída agónica que el Peixe sufrió ayer frente a Inter de Porto Alegre y lo dejó en el decimosexto puesto de la tabla de posiciones.

Zé Ivaldo, contra, abre o placar na Vila: Santos 0 x 1 Inter. pic.twitter.com/TuXR7ZlFEw March 19, 2026

Neymar, de pênalti, empata o jogo na Vila: Santos 1 x 1 Inter. pic.twitter.com/oY7NcjSBht — ge (@geglobo) March 19, 2026

Mediante un comunicado frío, la institución anunció la salida del DT argentino y le deseó a él y a sus ayudantes "éxito en sus futuras carreras".

O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026

El entrenador de 50 años había asumido el cargo en agosto de 2025 y su paso no fue el esperado. En total, dirigió 33 partidos con un saldo final de 13 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

Además, Vojvoda siguió los pasos de colegas como Jorge Sampaoli y Hernán Crespo y se convirtió en el séptimo estratega en perder el cargo en el certamen.

Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, hora y dónde verlo en vivo

Ahora, para afrontar el resto del campeonato y la Copa Sudamericana, el club de Vila Belmiro se movió rápido y anunció el regreso de Cuca, que tendrá su cuarto ciclo hasta, al menos, diciembre de este año.