Sergio Vittor quedó libre de Banfield tras intimar al club por deudas salariales

Sergio Vittor dejó de ser jugador de Banfield luego de intimar al club por una deuda salarial ante Futbolistas Argentinos Agremiados. La dirigencia del "Taladro" decidió no continuar con el vínculo del defensor, quien quedó con el pase en su poder a pesar de tener contrato hasta diciembre de 2026.

Según trascendió desde la institución del Sur del Gran Buenos Aires, el zaguero de 36 años habría impulsado a futbolistas juveniles del plantel a reclamar formalmente por atrasos salariales, una actitud que fue fuertemente cuestionada por los dirigentes.

La deuda entre Banfield y Vittor no fue confirmada oficialmente y deberá resolverse entre ambas partes para evitar un nuevo conflicto judicial que complique aún más la delicada situación financiera del club.

La crisis económica de Banfield y el conflicto con Sergio Vittor

Banfield atraviesa desde hace meses dificultades para cumplir con el pago de salarios, tanto del plantel profesional como de empleados del club. La situación ya había derivado en medidas de fuerza y tensiones internas durante la última temporada.

En ese contexto, Vittor tomó protagonismo dentro del vestuario. El defensor, considerado uno de los referentes del equipo y una voz de mando para los más jóvenes, ya había encabezado reclamos puertas adentro durante el último torneo.

La relación con los hinchas también se deterioró antes del clásico ante Lanús, cuando parte del plantel realizó una huelga de entrenamientos por falta de pagos. En aquel partido, el "Chino" fue silbado por simpatizantes de Banfield cada vez que tocó la pelota.

Cómo fue el último paso de Sergio Vittor por Banfield

Vittor había regresado a Banfield en julio de 2025, en medio de un complejo panorama económico para la institución. Incluso llegó a entrenarse por su cuenta en el predio Alfredo Palacios, en Luis Guillón, mientras esperaba la aprobación del entrenador Pedro Troglio.

Con el ex DT de Gimnasia se convirtió rápidamente en titular y referente defensivo. Durante gran parte del Clausura integró una línea de tres centrales junto al colombiano Danilo Arboleda y Nicolás Meriano.

Sin embargo, en el último Apertura su rendimiento cayó considerablemente. El defensor acumuló errores defensivos, problemas físicos y lesiones que le hicieron perder continuidad: se perdió tres encuentros y fue reemplazado en otros seis debido a molestias físicas.

Con menor protagonismo en el equipo y sin ser considerado indispensable para la segunda mitad de 2026, la dirigencia tomó la decisión de interrumpir su contrato tras el conflicto salarial.

Banfield deberá levantar siete inhibiciones para incorporar refuerzos

La salida de Vittor representa además un nuevo desafío para Banfield de cara al próximo mercado de pases. El club deberá levantar siete inhibiciones impuestas por FIFA antes de poder incorporar futbolistas.

Por ese motivo, la dirigencia proyecta un mercado austero y con pocas posibilidades económicas para reforzar el plantel de Pedro Troglio.