Argentinos Juniors, el dueño de la tormenta perfecta: lo ganaba fácil, se lo empataron y festejó en el final ante Banfield

En un partidazo disputado en La Paternal bajo una persistente lluvia, que hizo más atrayente el espectáculo, Argentinos derrotó por 3 a 2 a Banfield y prácticamente selló su clasificación a los octavos de final del torneo Apertura 2026.

Luego de un comienzo de ida y vuelta, el Bicho se puso en ventaja en la primera chance de gol, cuando a los 13 minutos Nicolás Oroz sacó un zurdazo desde la media luna que se coló junto al palo derecho de Sanguinetti. Enseguida, Fattori casi le regala el empate al Taladro, al perder la pelota en la salida, pero el disparo de Méndez se fue apenas desviado.

A los 19, Viveros aumentó la diferencia en favor del local, desde el mismo lugar y al mismo rincón donde se concretó el primer tanto. Por su parte, Banfield sufría su poca resistencia en mitad de cancha y la escasa oposición que presentaba su defensa. No obstante, Zalazar se las ingenió para burlar a la última línea de Argentinos con un enganche que le permitió meterse en el área para sacar un tiro cruzado y rasante que se convirtió en el descuento visitante.

Un campeón del Mundo con la Selección Argentina salió a bancar a Maravilla Martínez tras haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

Todo lo bueno que la primera etapa les brindó a los espectadores no se detuvo con el comienzo de la segunda, ya que al minuto del complemento, Banfield alcanzó la igualdad con un golazo de Méndez, quien escapó a la defensa del Bicho para pinchar el balón ante la salida de Cortes. Pero algo más le faltaba a este noche increíble en el DAM porque Tomás Molina, el goleador del equipo de Nico Diez ,ingresó para dar vuelta la historia pero entre su falta de eficacia y la seguridad de Sanguinetti se lo impidieron.

Hasta que a los 25 minutos, luego de varios rechazos, apareció Alan Lescano para batir al fuerte arquero banfileño y darle a Argentinos un triunfo clave que le permite soñar con la revancha en este Apertura, en una temporada para la que se preparó con objetivos mucho más valiosos.