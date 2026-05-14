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A PREPARARSE

Se confirmó cómo se juegan las semifinales del Torneo Apertura 2026: días y horarios

La Liga Profesional determinó el cronograma para River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano, donde se conocerá a los finalistas.

Redacción Depo

A prepararse para un fin de semana cargado de emociones. Disputados los partidos de cuartos de final, la Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura 2026, que se llevarán a cabo este fin de semana.

La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19.30 en el Estadio Monumental. Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.

Lo curioso es que los dos cruces de semifinales ya se habían dado en la tercera fecha de la fase inicial del Apertura. El 1° de febrero, River y Central se vieron las caras en Rosario y todo terminó en empate sin goles. Al día siguiente, Argentinos y Belgrano tampoco pasaron del 0-0 en el Estadio Diego Armando Maradona.

Las clasificaciones de Belgrano ante Unión, Argentinos Juniors frente a Huracán, Rosario Central contra Racing y River sobre Gimnasia dejaron una particular estadística que refleja la impredecibilidad del fútbol argentino: desde que comenzó este formato con dos torneos anuales llamados Apertura y Clausura no se repitió ningún semifinalista.


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