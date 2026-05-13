River buscará esta noche empatarle a Gimnasia el historial en partidos eliminatorios: el registro entre ambos

River y Gimnasia se enfrentan este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental, por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura. Si bien el historial marca una amplia dominancia del Millonario (105 victorias, 47 empates, 46 derrotas), los duelos a eliminación en directa favorecen al Lobo.

La primera vez que River enfrentó al Tripero en un partido mata-mata fue en el amateurismo, concretamente en 1918, por los octavos de final de la Copa de Honor. Ese día, Miguel Curell anotó el único gol del encuentro con los de La Plata pasaron a cuartos.

Tuvieron que pasar 75 años para que ambos clubes volvieran a cruzarse en un cotejo eliminatorio, y fue por la Copa Centenario de 1993, la competición que celebraba los 100 años de la AFA.

Ese día, Gimnasia tuvo la chance de levantar su segundo título en el Bosque, con goles de Hugo Guerra, Pablo Fernández y Guillermo Barros Schelotto superó el tanto de Facundo Villalba y alzó el trofeo.

La primera vez que el Millonario pudo eliminar al Lobo fue en 1999, por el desempate para clasificar a la Copa Libertadores del año siguiente. Boca ganó el Apertura y el Clausura y obligó a jugar este encuentro, que se quedó River tras un partidazo que terminó 3 a 2.

En 2016 se volvieron a enfrentar por las semifinales de la Copa Argentina y el Millonario avanzó a la final gracias a Sebastián Driussi y Lucas Alario. Dos años más tarde, les tocó cruzarse en la misma instancia de dicho certamen, esta vez, fue empate y el Lobo pasó en los penales.