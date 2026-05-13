River vs. Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River, que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, el árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El "Millonariio" llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa en los octavos de final, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas constantemente. El equipo de Eduardo Coudet estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero allí apareció la figura del arquero Santiago Beltrán para salvar a los de Núñez.

Gimnasia, por su parte, consiguió el boleto a cuartos de final tras dar el golpe sobre la mesa al vencer 1-0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol de Marcelo Torres. Los hinchas del "Lobo" están más que ilusionados en este Torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron.

Probables formaciones de River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Cómo ver en vivo River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM y TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.