Rosario Central vs. Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing visitará este miércoles a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que está programado para las 18.45, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

La "Academia" llega a este encuentro totalmente envalentonado, luego de eliminar al "Pincharrata" en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa. Este triunfo le permitió cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria.

El DT Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por Bruno Zuculini.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo, en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos. El "Canalla" de Jorge Almirón quiere ganar un torneo adentro de la cancha para dejar de lado la polémica que protagonizó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.

Probables formaciones de Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Rosario Central y Racing Club por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM y TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.