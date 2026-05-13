El importante dinero que cobrarán Boca, River y el resto de los equipos argentinos por ceder a sus jugadores para el Mundial 2026

Más allá del prestigio que le genera a cada club que sus futbolistas jueguen una Copa del Mundo, también hay un incentivo monetario. Y sobre esto, la FIFA confirmó que, por cada jugador convocado, le pagará 11.000 dólares por día de competencia en el Mundial 2026 a los clubes dueños de sus pases, una suma que, de mínima, llega a los 150.000. Justamente, Boca y River desembolsarían una cuantiosa suma.

El "Xeneize" cuenta con tres figuras con altas chances de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México: Leandro Paredes con la Selección Argentina y Adam Bareiro y Ángel Romero con Paraguay. Si lo tres participan de la cita, el cluv se asegurará 450.000 dolares de base.

En el caso del "Millonario" tiene aún más, pues Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez son habituales citados por sus equipos nacionales. En caso de que todos ellos reciban el llamado, serían 900.000 dólares como mínimo.

Un dato a tener en cuenta es que, si los equipos siguen avanzando, la suma puede llegar a ser mayor. Si Argentina llega a la final, los dos componentes del Superclásico del fútbol argentino recibirían otros 242.000 por jugador de la Albiceleste.

Los equipos argentinos que tienen jugadores en Selecciones:

Boca: Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero.

Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero. Lanús: José María Canale.

José María Canale. Estudiantes: Fernando Muslera.

Fernando Muslera. Independiente Rivadavia: Alex Arce.

Alex Arce. Rosario Central: Agustín Sández y Jaminton Campaz.

Agustín Sández y Jaminton Campaz. River: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Paéz.

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Paéz. San Lorenzo: Orlando Gill.

Orlando Gill. Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.



