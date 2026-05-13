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Sebastián Villa habló sobre un posible regreso a Boca: "Riquelme me puede llamar"

Sebastián Villa habló sobre la posibilidad de volver a Boca Juniors y el pasado interés de River Plate.

Tras la eliminación ante Unión en los octavos de final del Torneo Apertura, Sebastián Villa se sentó a hablar de todo: su llegada a Independiente Rivadavia de Mendoza, el frustrado interés de River y la puerta abierta a Boca.

El colombiano habló del proceso vivido en el elenco mendocino: "Contento por lo que hemos hecho aquí, no solo a nivel nacional sino también internacional. Es un proceso muy bonito. Nosotros somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en nuestro grupo, logramos puntos muy importantes fuera de casa y conseguimos una cantidad de puntos importantes."

El relato de cómo llegó a la Lepra tiene una dimensión personal: "Yo estaba entrenando en Medellín en un gimnasio, me llaman que estaba la posibilidad de Independiente Rivadavia y no estaba en un muy buen momento de mi vida. Me dijeron que aquí iba a estar tranquilo y que me iban a cuidar. Necesitaba venir a Mendoza para madurar y renacer. Solo tengo palabras de agradecimiento para con el club y para con el presidente."

Además, el delantero hizo referencia a su pasado: "En mi pasado cometí errores, confié en personas que no debía confiar, pero soy una persona que cree en las segundas oportunidades y siempre estuve a la orden de la justicia para todo lo que necesitaran. Ahora tengo una hermosa familia."

Sobre el interés de River en el mercado pasado, Villa fue directo: "Hubieron llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia."

Y sobre una posible vuelta a Boca: "Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro." Y para cerrar, dejó una frase resonante: "Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie."

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