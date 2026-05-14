Diego Milito estalló tras la eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

Todo Racing terminó muy caliente por la derrota ante Rosario Central por 2-1, que determinó al eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Y fue Diego Milito, presidente de la "Academia", quien explotó tras las polémicas arbitrales y no dejó títere con cabeza.

"Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos", afirmó el ex futbolista luego de la derrota.

Acto seguido, Milito explotó por el arbitraje y lanzó palazos también a sus pares: "Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente".

"Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar... Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", agregó.

Para el final, Milito dejó un claro mensaje: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".



