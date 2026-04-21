Racing explotado por la grieta política: el tremendo posteo de un ex dirigente que destroza a Milito y a "Sajarrucho"

Racing tuvo cuatro traspiés consecutivos ya que si bien empató con Aldosivi por el Apertura 15°, el resultado que la Academia obtuvo en Mar del Plata ante uno de los peores equipos de la Liga Profesional fue tomado, puertas adentro, como una derrota.

Después del fallido penal de Maravilla Martínez ante Independiente, al elenco de Gustavo Costas nada le salió. El segundo tiempo del clásico de Avellaneda también le fue esquivo y el delantero Gabriel Ávalos lo catapultó en un descuido defensivo, que antes había comenzado en un increíble error en la mitad de la cancha de Duvan Vergara.

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Una semana más tarde llegó el clásico con River en el Presidente Perón y la intentona de lograr el reconocimiento popular por parte de Marcos Rojo, que derivó en el primer gol del Millonario. Y como si eso fuese poco, el marcador central desató el vendaval al hacerse expulsar tontamente en el segundo tiempo cuando la Academia acorralaba a su rival.

Con este complejo escenario en el certamen local, el DT, jugadorista como pocos, exoneró a Rojo y lo sentó en el banco de suplentes ante Botafogo por la Copa Sudamericana y el exBoca lo hizo de nuevo y quedó retratado en una situación que molestó al 'Mundo Racing'. Pero antes de esto que pasó con Rojo, el equipo brasileño se aprovechó de los habituales errores de la defensa Albiceleste y lo sentenció en el final para generarle la preocupación internacional al plantel racinguista.

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Con esas tres caídas en fila, Racing viajó a Mar del Plata, disminuido por algunas rencillas internas, algunos futbolistas que, sorpresivamente, no formaron parte de la lista de concentrados y con el recientemente llegado Ezequiel Cannavo advertido por los referentes acerca de sus declaraciones picantes tras el cruce con el elenco brasileño.

Pero cuando todo hacía presagiar que la sangría podría cortarse en el compromiso local con el Tiburón, el equipo no funcionó en el Minella y tras haber rescatado un empate (con gol de Zaracho, casi sobre el final), el propio Costas y Bruno Zuculini, el símbolo del grupo, estallaron con sus declaraciones.

Con este escenario enrarecido, con la dirigencia encabezada por Diego Milito apuntadísima por la constante desinversión en el plano futbolístico y con Costas, erosionado, desde cierto sector del club y del periodismo, la grieta política, que subyacía, se instaló nuevamente en la Academia y todo comenzó a ser sospechado. Y si algo le faltaba a la gran ensalada es que un alfil del pasado gobierno de Víctor Blanco saliese con los tapones de punta contra Milito y el Chino Saja, el director deportivo y uno de los hombres más cercanos al plantel.

Se trata de Roberto Torres, un colaborador de la anterior gestión y quien se hizo conocido dentro de la institución por haber sido el hombre de compañía de Chacho Coudet, durante la obtención de los torneos entre 2018 y 2019.

Milito. Desmantelaste el plantel. Vos y SAJARRUCHO.

Arregla este quilombo.

Le desordenaste la vida a todo RACING. — Dr Roberto Torres (@DrRobertoTorre2) April 21, 2026

Quien supo trabajar junto a Milito (en su vieja etapa de mánager) le disparó con todo al Príncipe y lo acusó de "desmantelar el plantel". El exvocal de CD escribió: "Le desordenaste la vida a todo Racing. Vos y Sajarrucho (por el Chino Saja). Arreglá este quilombo".

Con este complejo panorama interno, Racing tendrá por delante una doble misión: ganarle a Barracas (viernes 24 por la noche) y a Huracán (en la última fecha) para clasificarse a la siguiente instancia del Apertura ya que, por ahora, se encuentra fuera de los ocho equipos que pasarán de ronda. Y como si esto fuera poco, deberá encarar su presentación por la Sudamericana: visitará a Caracas en Venezuela.