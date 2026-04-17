Marcos Rojo le pidió perdón a todo Racing por sus actitud tras la caída ante Botafogo y habló de la expulsión contra River

No ha sido una semana nada fácil para Marcos Rojo, que quedó en el ojo de la tormenta tras las derrotas de Racing frente a River por el Torneo Apertura y Botafogo en la Copa Sudamericana.

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En una entrevista, el zaguero central rompió el silencio y le pidió disculpas a los hinchas por el episodio del pasado miércoles cuando, después de la caída con el conjunto brasileño, se lo vio en un clima de camaradería junto a su ex compañero Cristian Medina . Además, le bajó el tono a lo que sucedió ante el Millonario.

"Quiero aprovechar este lugar para pedirles disculpas si a alguien le molestó lo que pasó el otro día en la Copa Sudamericana, porque lo que pasó con River son cosas del fútbol. Lo del miércoles se sacó de contexto", comenzó.

"APROVECHAR ESTE LUGAR PARA PEDIRLES DISCULPAS SI A ALGUIEN LE MOLESTÓ LO QUE PASÓ EL OTRO DÍA, POR LA COPA #Sudamericana, PORQUE LO QUE PASÓ CON RIVER SON COSAS QUE PASAN EN EL FÚTBOL"



%uD83D%uDEA8 Rojo le pidió perdón a los hinchas de Racing por las imágenes post-derrota ante Botafogo pic.twitter.com/ZxdjqzjLs9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Puntualmente sobre la acción en la que vio la roja por golpear a Lucas Martínez Quarta, el defensor de la Academia explicó que no hizo nada de manera intencional.

"No es que lo hago intencionalmente. Van a decir 'siempre tiene una excusa', pero sinceramente yo a Martínez Quarta no lo veo, yo estoy tratando de sacarme de encima a Fausto Vera y cuando me zafo siento que le pego. Sabía que me iban a expulsar", expuso.

"VAN A DECIR SIEMPRE TIENE UNA EXCUSA PERO SINCERAMENTE YO A MARTÍNEZ QUARTA NO LO VEO, YO ESTOY TRATANDO DE SACARME DE ENCIMA A FAUSTO VERA Y CUANDO ME ZAFO SIENTO QUE LE PEGO"



%uD83D%uDC40 Marcos Rojo explicó su expulsión ante River... ¿Compartís su opinión?



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En esa línea, agregó: "No soy un jugador mal intencionado. Nunca fui a lastimar a nadie. ¿Soy bruto? Sí, soy bruto. Voy a seguir siendo así hasta el último día de mi carrera".

"NO SOY UN JUGADOR MAL INTENCIONADO. NUNCA FUI A LASTIMAR A NADIE. ¿SOY BRUTO? SÍ, SOY BRUTO. VOY A SEGUIR SIENDO ASÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI CARRERA"



%uD83D%uDC40 Rojo afirmó que tendrá "más cuidado" luego de la expulsión ante River pero dejó en claro que no cambiará su forma de jugar pic.twitter.com/se6x8eo08q — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Por otra parte, después de haber sido sancionado con cuatro fechas de suspensión por insultar al árbitro Sebastián Zunino, el futbolista platense reconoció que se excedió y apuntó contra el Tribunal de Disciplina.

"Nunca tuve una pelea con un árbitro o un rival por algo del fútbol. Son cosas que pasan, pero sí me excedí con los dichos al árbitro. Como protestan mis compañeros y los rivales, yo también. Pero parece que soy el único que no puede hacerlo", manifestó.

Además, Rojo subrayó que, cuando hace algo bien, no es reconocido, y cuando se equivoca, las críticas contra él son despiadadas.

"Cuando tengo un buen partido, no escucho a nadie hablando de mí, pero ante un mínimo error en un partido hablan toda la semana y se la pasan pidiendo mi cabeza", cerró en charla con ESPN.

"ANTE UN MÍNIMO ERROR SE LA PASAN PIDIENDO MI CABEZA"



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