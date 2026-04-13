Lo que Marcos Rojo le dijo a Sebastián Zunino tras ser expulsado en el clásico entre Racing y River

La expulsión de Marcos Rojo, tras pegarle una piña increíble a Martínez Quarta, en el clásico entre Racing y River del Apertura 2026, podría provocar conmoción en el fútbol argentino ya que se espera que el defensor reciba una dura sanción de parte del Tribunal de Discilpina.

En ese sentido, este lunes se conoció el informe arbitral de Sebastián Zunino que no escatima en trasladar la cantidad de insultos que el marcador central le propinó al juez.

El partido de Rojo en el derbi ya había arrancado mal desde el aspecto futbolístico: es que un error suyo propició la apertura del marcador de Facundo Colidio para el Millonario y, luego, ya se había ganado la amarilla en el camino a los vestuarios en el entretiempo por el tono de su recriminación para el referí.

Después, sin medirse, reaccionó contra el defensor de la Banda, con quien se había manoteado en cada tiro de esquina, y le pegó una piña de atrás, cuestión que le valió la expulsión, a instancias del VAR. "Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda", le gritó el ex Boca.