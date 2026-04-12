Racing vs. River, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club recibe hoy domingo a River Plate, desde las 20 en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Sebastián Zunino, quien estará acompañado desde el VAR por Ariel Penel.

La Academia de Gustavo Costas viene de perder el clásico de Avellaneda con Independiente en un duelo en el que encima Adrián Maravilla Martínez intentó picar un penal y se fue por arriba del travesaño. La buena noticia es que arrancó con el pie derecho en la Copa Sudamericana con victoria ante Independiente Petrolero por 3 a 1.

En cuánto al once, la principal duda es quien acompañará a Santiago Solari y Adrián Martínez en la delantera. Tomás Conechny, Duván Vergara y Gastón Martirena se disputan ese lugar.

River viene de decepcionar en la Copa Sudamericana ante Blooming, aunque a nivel local la historia es otra y el equipo mostró fortaleza y otra soltura desde la llegada de Eduardo Coudet. El Chacho apostará por un mix entre titulares y suplentes teniendo en cuenta que se le viene otro duelo por el torneo continental y la semana que viene recibirá a Boca Juniors en el Superclásico.

Coudet mantiene varias dudas entre los titulares: Paulo Díaz o Germán Pezzella en la defensa, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez en la línea de volantes y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas en la delantera.

Probables formaciones de Racing vs. River por Torneo Apertura 2026

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Cómo ver en vivo Racing vs. River por Torneo Apertura 2026

El partido entreserá televisado porprevia contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder verlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de