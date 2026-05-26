Independiente sueña con el regreso de un ex campeón: qué chances hay de repatriarlo

De a poco y en silencio, Independiente ya comenzó a moverse de cara al próximo mercado de pases, y un nombre volvió sonar muy fuerte en Avellaneda. ¿De quién se trata? De Esequiel Barco.

La dirigencia del Rojo realizó un primer sondeo para evaluar la posibilidad de concretar el regreso del extremo surgido de las divisiones inferiores del club, quien actualmente juega en Spartak Moscú y desde el entorno del jugador dejaron abierta la puerta a una eventual vuelta al fútbol argentino.

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Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. El principal obstáculo es contractual: Barco tiene contrato con Spartak hasta diciembre de 2027 y en Avellaneda tienen claro que no realizarán maniobras económicas excesivas, especialmente en un año marcado por el clima político y electoral que desembocará en las urnas a fin de año.

El atacante de 27 años atraviesa un buen momento en Rusia. Este fin de semana se consagró campeón de la Copa de Rusia tras la victoria de Spartak por penales frente a Krasnodar, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

A esta dificultad se suma otra clave: Independiente continúa con inhibiciones para incorporar jugadores. Para poder fichar, primero deberá cancelar la deuda que mantiene con Fernando Gaibor, cercana a los 1,5 millones de dólares. Solo una vez levantada esta inhibición, el club podrá avanzar formalmente en el mercado de refuerzos.

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El nombre de Barco ya había surgido en mercados anteriores, aunque nunca estuvo realmente cerca de concretarse su retorno. Esta vez, sin embargo, la dirigencia buscará avanzar para repatriar a un futbolista querido por el público, campeón y figura de la Copa Sudamericana 2017, además de representar un golpe de efecto en un mercado en el que el club primero necesitará vender para equilibrar sus cuentas.