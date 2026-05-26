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Lanús se despidió de la Libertadores con victoria ante Mirassol y jugará la Copa Sudamericana

Este martes, Lanús derrotó a Mirassol por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores y ahora continuará su camino internacional en la Copa Sudamericana.

EBalmaceda

En su última presentación en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026, Lanús le ganó 1-0 a Mirassol y se despidió del torneo con una sonrisa.

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Como local, al Granate le bastó el gol de Agustín Medina a los 21 minutos del primer tiempo para asegurar el triunfo.

Sin chances de superar el tercer puesto, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino quedó por encima de Always Ready y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana frente al segundo de alguna de las zonas.

Por su parte, el conjunto brasileño cerró una buena primera parte de la campaña en su estreno absoluto en el certamen y, si bien terminó con los mismos 12 puntos que Liga de Quito, clasificó en el segundo puesto por diferencia de gol.

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Cabe recordar que el combinado del Sur bonaerense conocerá a su rival este viernes, cuando se realizará el sorteo de las primeras instancias de eliminación directa en Asunción.

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