Julián Álvarez reconoció a los deportistas lanusenses que se destacaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recibió este martes en el Palacio Municipal a los jóvenes deportistas lanusenses Rocío Moyano y Santino Lucoratolo, quienes integraron la Delegación Argentina que participó recientemente en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, donde cosecharon las medallas de oro y bronce en futsal femenino y en triatlón relevo mixto respectivamente.



"Fue un orgullo haber conocido a Rocío y a Santino, dos vecinos de Lanús que son el claro ejemplo de que el compromiso, el sacrificio y el trabajo dedicado traen grandes resultados. Sus historias resaltan la importancia de un Estado presente que promueve el deporte como herramienta de crecimiento, inclusión y desarrollo para las juventudes. El deporte transforma vidas y eso, más allá de las medallas, es lo más importante. Felicitaciones a ambos por lo que han conseguido y a seguir adelante", remarcó Álvarez.



Rocío Moyano tiene 15 años, comenzó su formación futbolística a los 8 en diversos clubes de barrio, entre ellos el Club Biblioteca. Actualmente se destaca en Racing y, en base a ello, fue convocada por la Selección Argentina de Futsal y empezó a dar sus primeros pasos en el ámbito nacional e internacional. De esa forma obtuvo la presea dorada con el combinado albiceleste, tras derrotar en la final a Paraguay por 1 a 0.



Mientras que Santino Lucoratolo, de 17 años, cosechó distintos logros en triatlón como las medallas de oro en el Campeonato Sudamericano Youth (Santiago de Chile, 2025) y en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025 - Duplas); además del segundo puesto general elite en la Copa Argentina de Triatlón (Mendoza 2026); de la participación en múltiples competencias internacionales en Chile, Uruguay y Argentina; y de la presea de bronce en los Juegos Suramericanos Panamá 2026.



Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013.



También participaron de la actividad: la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz.