Lanús se llevó un triunfazo frente a la Liga de Quito y se acomodó en la Copa Libertadores

Este martes, por la fecha 3, Lanús derrotó 1-0 a la Liga de Quito y sumó un triunfo clave para acomodarse en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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Luego de tener las mejores jugadas, incluyendo un tremendo remate de Marcelino Moreno que se estrelló contra el travesaño, el Granate debió esperar hasta el tramo final para festejar.

¡EL POSTE ESTUVO DEL LADO DE LIGA!

%uD83E%uDD2F Gran remate de Marcelino, al que no llegaba Gonzalo Valle, pero que pegó en el horizontal. Se mantiene sin goles el duelo entre Lanús y Liga.



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Tanto es así que, recién a los 28 minutos de la parte complementaria, los dirigidos por Mauricio Pellegrino consiguieron el gol ganador gracias a Agustín Cardozo.

CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE LANÚS! A los 74 minutos, Cardozo pone en ventaja al Granate.



Lanús le gana 1-0 a la Liga de Quito en el Sur.



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Con este resultado, Lanús cosechó su segunda victoria al hilo, igualó la línea del conjunto ecuatoriano con seis puntos y, sin importar lo que suceda con Mirassol y Always Ready, terminará la jornada en la cima.

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La próxima fecha, más precisamente en siete días, el elenco del Sur visitará al Albirrojo en la altura de Bolivia.