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CLAVE

Lanús se llevó un triunfazo frente a la Liga de Quito y se acomodó en la Copa Libertadores

Por la fecha 3, Lanús derrotó a la Liga de Quito y quedó bien posicionado en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

Este martes, por la fecha 3, Lanús derrotó 1-0 a la Liga de Quito y sumó un triunfo clave para acomodarse en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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Luego de tener las mejores jugadas, incluyendo un tremendo remate de Marcelino Moreno que se estrelló contra el travesaño, el Granate debió esperar hasta el tramo final para festejar.

Tanto es así que, recién a los 28 minutos de la parte complementaria, los dirigidos por Mauricio Pellegrino consiguieron el gol ganador gracias a Agustín Cardozo.

Con este resultado, Lanús cosechó su segunda victoria al hilo, igualó la línea del conjunto ecuatoriano con seis puntos y, sin importar lo que suceda con Mirassol y Always Ready, terminará la jornada en la cima.

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La próxima fecha, más precisamente en siete días, el elenco del Sur visitará al Albirrojo en la altura de Bolivia.

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