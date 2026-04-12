Marcos Rojo y la crónica de la noche que marcará un antes y un después en su vínculo con Racing: insultos a Zunino y merecida expulsión

Si algo (para mal) le faltaba a Racing y a la historia de Marcos Rojo con la Academia, es todo lo que hizo el marcador central en el clásico ante River en el Coliseo de Cemento.

Por la décimocuarta jornada del Apertura 2026, un lastimado equipo de Gustavo Costas recibía en su colmado y fervoroso estadio al Millonario, que desde la asunción de Chacho Coudet es una maquinita y no para de ganar.

El merecido homenaje de Racing a Eduardo Coudet: insultos y silbidos para Salas y Acuña

Y cuando en el partido era bastante parejo y hasta, si se quiere, un poquito favorable para el local, Marcos Rojo se mandó una de las suyas y en su afán de querer hacerse notar y 'tribunearla', condicionó a su equipo al regalarle espacio, tiempo y claridad a Facundo Colidio para marcar el primer tanto del encuentro para la Banda.

RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



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Pero el defensor no se quedó en eso, nada más. Es que el exBoca encaró al débil Sebastián Zunino en el final del prólogo y le reclamó algunas cuestiones que lo hicieron merecedor de la amarilla.

CLARITO, ¿NO? Marcos Rojo protagonizó este momento con Zunino y el árbitro lo amonestó.



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Amonestado y en la mira de las autoridades, su falta de seriedad se acrecentó sobre la mitad del segundo tiempo, cuando escribió su página más impertinente: es que le pegó (injustificadamente) un golpe en la cara a Martínez Quarta y la terminó de embarrar. Inmediatamente, Ariel Penel llamó al juez principal para que revise en los monitores, 'la locura' que había hecho el central. Y después de la habitual tertulia (mucho menor a otras veces porque todo estaba muy clarito), Zunino le mostró la merecida tarjeta roja.

¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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"SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJO LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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Y cuando todo se debería quedar allí, con Rojo siempre hay que esperar algo más de su parte. "Vos sos un hijo de remil p...", le espetó al referí, que, en caso de no hacerse el distraído, deberá informar el tremendo insulto y esto le podría costar una enorme sanción.

¡EXPULSIÓN Y FURIA TOTAL! Marcos R. vio la roja ante River y le dijo de todo al ábitro Zunino. pic.twitter.com/fIGU7skRO4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

En un partido con pocas chances de gol, San Lorenzo empató con Newell´s en el Torneo Apertura 2026

ROJO Y UNA CARRERA MARCADA POR SUS EXPULSIONES INCREÍBLES

Las tontas expulsiones de Marcos Rojo en cotejos importantes ya son un lugar común y un estigma que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. En Boca, por caso, fue echado en cuatro ocasiones, una en semifinales de Copa Libertadores frente a Palmeiras, una contra Platense y dos en Superclásicos.

De esta manera, con lo realizado en Racing, donde tampoco ha podido enderazar sus últimos cartuchos en el fútbol, no hizo más que agregarle un condimento más a una historia futbolera plagada de episodios polémicos y totalmente desmedidos.

GUSTAVO COSTAS SE HIZO EL DISTRAÍDO Y CUIDÓ A MARCOS ROJO





"No le podemos caer a Rojo... Lo hablaremos. Aunque no vi la jugada. Es más, me decían que no era para expulsión, pero estas cosas no nos pueden pasar y dejarnos con diez hombres", fue la declaración de Gustavo Costas respecto a la expulsión de su jugador durante el segundo tiempo del clásico entre Racing y River.