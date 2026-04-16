La actitud de Marcos Rojo tras la derrota ante Botafogo que desató la furia de los hinchas de Racing

La noche terminó caliente en Avellaneda por la agónica derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana. Y a pesar de que se jugó a puertas cerradas por una sanción, los hinchas de Racing pegaron el grito en el cielo por la actitud que tuvo Marcos Rojo al final del partido, cuando se encontró cn su ex compañero en Boca, Cristian Medina.

Todo ocurrió tras concluir el partido, pocos segundos después del agónico tanto de Danilo para consumar la tercer derrota en sus últimas cuatro presentaciones para el equipo de Gustavo Costas. Y, claro, no pasó inadvertido para los hinchas académicos.

En ese momento, Rojo se acercó al círculo central para saludar a Medina, compañero suyo en Boca y con quien protagonizó un momento a pura risa que concluyó con un cambio de camiseta. Todo mientras el resto de sus compañeros se mostraban muy afectados por la caída en un duelo donde no lograron aprovechar sus numerosas ocasiones para quedarse con su segunda victoria en el torneo.

¡A VOS TE CONOZCO! Tras la derrota de Racing en el Cilindro, Marcos Rojo se reencontró a pura risa con Cristian Medina y hubo cambio de camisetas. pic.twitter.com/jNed20GlUF April 16, 2026

Esta actitud le echó un poco más de nafta al fuego, ya que el defensor se encontraba más que cuestionado por los fanáticos de Racing por su muy floja actuación ante River, donde cometió un error que derivó en el primer gol y en el complemento fue expulsado por un insólito golpe a Lucas Martínez Quarta.



