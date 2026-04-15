Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing recibirá este miércoles a Botafogo de Brasil, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un trascendental cruce que podría ser clave para el futuro de su director técnico Gustavo Costas. El encuentro, que iniciará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, el árbitro será el chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

La "Academia" llega a este partido en un muy flojo momento, ya que pese a haber ganado en su debut en la Sudamericana 3-1 ante Independiente Petrolero de Bolivia, sufrió unas duras caídas en los clásicos ante Independiente y River en el Torneo Apertura que generaron un gran malestar entre sus hinchas.

Racing, que en los últimos años se había acostumbrado a dar pelea en varios frentes, está noveno en la Zona B del Torneo Apertura y a solo tres fechas del final, no conseguiría el ingreso a los playoffs. Es por esto que un nuevo golpe, esta vez en la Copa Sudamericana, podría comenzar a sembrar dudas con respecto a la continuidad de su director técnico, Gustavo Costas.

Botafogo, por su parte, debutó en la competición con un decepcionante empate como local ante Caracas de Venezuela. Como si esto fuera poco, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tuvieron un flojo inicio en el Brasileirao, donde marchan undécimos.

Este enfrentamiento será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing aplastó a Botafogo con un contundente global de 4-0 gracias a los triunfo 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Probables formaciones de Racing vs. Botafogo por lal Copa Sudamericana 2026

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Cómo ver en vivo Racing vs. Botafogo por lal Copa Sudamericana 2026

El partido entre Racing y Botafogo por la jornada 2 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por DSPORTS. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.