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PREOCUPANTE

Alerta en River: Renzo Vera y Juanfer Quintero se lesionaron y se podrían perder el Superclásico ante Boca

Ambos futbolistas tuvieron que ser reemplazados por distintas molestias en la ajustada victoria sobre Carabobo y su presencia el domingo es una incógnita.

Redacción Depo

Más allá de haber logrado la victoria que necesitaba, en River hay preocupación. No solo por el flojo partido en el 1-0 ante Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, sino también porque tanto Juanfer Quintero como Renzo Vera se lesionaron y son duda para el Superclásico del domingo ante Boca.

Apenas después de superar el cuarto de hora y con el partido igualado en cero, Vera se arrojó al piso y le pidió ser sustituido a Eduardo Coudet, quien decidió el ingreso de Aníbal Moreno. Ya en el banco de suplentes, se observó al futbolista con hielo en la rodilla.

Este jueves, Vera se someterá a estudios médicos que determinarán con más certeza qué tiene y si puede estar o no ante Boca en el Torneo Apertura. En principio, se trataría de un esguince leve de rodilla, por lo que su presencia en el Superclásico es una incógnita.

En el caso de Quintero, acusó un dolor muscular en el recto anterior izquierdo de su pierna derecha en el inicio del segundo tiempo, fue reemplazado por Kendry Páez de inmediato y se fue directo al vestuario rengueando. Por eso, hoy también será sometido a estudios para conocer el grado de su lesión.

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