Justo para el Superclásico: el llamativo cambio de reglamento que la AFA oficializó para la fecha 15 del Torneo Apertura

Este fin de semana, el Torneo Apertura 2026 tendrá el desarrollo de la fecha 15, la cual tendrá el Superclásico entre River y Boca y, además, el estreno de una curiosa modificación reglamentaria.

Boca tomó una tajante decisión tras la grave lesión de Agustín Marchesin

Tanto es así que, según se conoció este miércoles, la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) comunicó que, a partir de ahora, se penalizará a un futbolista que se suba con los dos pies arriba de la pelota.

El organismo que depende de la AFA informó que los jueces deberán amonestar al jugador que realice una acción por el estilo y sancionar un tiro libre indirecto a favor del equipo rival.

El ente explicó que, sumado a que puede implicar un alto riesgo de lesiones, ese lujo "genera grandes trastornos en los partidos".

%uD83D%uDCDD Comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje. pic.twitter.com/dZsLjhb3W1 — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) April 15, 2026

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Asimismo, el cuerpo de colegiados puntualizó: "Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional. Dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego".