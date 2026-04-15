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Sin jugar bien, River le ganó con lo justo a Carabobo por la Copa Sudamericana y ya piensa en el Superclásico

En una noche complicada, River derrotó a Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 y llega con algunas dudas al Superclásico ante Boca.

Redacción Depo

Por la segunda fecha del Grupo H, River le ganó 1-0 a Carabobo y sumó su primer triunfo en la Copa Sudamericana 2026, justo antes del Superclásico.

Justo para el Superclásico: el llamativo cambio de reglamento que la AFA oficializó para la fecha 15 del Torneo Apertura

Contrariamente a lo que se esperaba en la previa, el Millonario tuvo un partido bastante complicado en el Estadio Monumental.

Desde el inicio, el conjunto venezolano mostró aplomo, se paró en campo rival y controló el juego durante un buen tramo del encuentro, pese a que casi no creó chances de gol.

A la Banda le costó la gestación, tuvo muchas impresiciones y, para colmo de males, sumó una gran preocupación con la salida temprana de Fausto Vera por un golpe. Con todo eso, se fue al entretiempo bajo una lluvia de silbidos.

En el complemento, la cosa parecía no mejorar hasta que el ingreso de Kendry Páez en reemplazo de un Juan Fernando Quintero, que también tuvo que retirarse debido a una molestia, le dio otro aire.

Así, el elenco dirigido por Eduardo Coudet logró abrir el marcador con otro gol de un Sebastián Driussi que sigue de racha y empezó a inclinar la cancha en la última media hora. Sin embargo, no pudo liquidar la historia.

En definitiva, River ganó, en parte gracias a los cambios que le dieron jerarquía al once, pero sufrió frente a un combinado bastante limitado.

Las próximas horas pasarán por el estado físico de los tocados, pero es seguro que el Millonario deberá cambiar el chip para estar a la altura el domingo frente a Boca.

Boca quedó puntero en su grupo gracias a la agónica victoria de la Universidad Católica frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Fausto Vera pidió el cambio y alertó a River

Quintero tuvo el gol de River

River se fue silbado al entretiempo

Quintero salió con una molestia y Coudet sufre

Gol de River

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