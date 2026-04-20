Crisis en Racing: la fuerte decisión que tiene tomada Gustavo Costas para su futuro y que enciende las alarmas

Racing empató frente a Aldosivi en Mar del Plata, volvió a jugar mal y el futuro de su entrenador Gustavo Costas está en duda, algo que no le había sucedido desde que asumió en enero del 2024.

El clima con el entrenador está cada vez más tenso y los resultados no acompañan. Y si a eso le agregamos las picantes declaraciones que hizo tras la igualdad ante el Tiburón, la incertidumbre sobre su futuro en la Academia encendieron las alarmas.

%uD83C%uDF99%uD83D%uDCAC Gustavo Costas no aceptó preguntas y dejó en claro que EL PROBLEMA DE #RACING es de ACTITUD y no algo táctico. Se fue muy enojado de Mar del Plata. pic.twitter.com/VwSQynybnW — El Primer Grande (@elprimer_grande) April 19, 2026

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Una vez culminado el partido en el estadio José María Minella, el presidente Diego Milito entró al vestuario para hablar con los jugadores y con el propio cuerpo técnico, como para tratar de calmar las aguas en este momento de crisis. Si bien la actual dirigencia y el DT acordaron el contrato hasta diciembre del 2028, está en duda el futuro de Costas.

#RACING El ingreso de Diego Milito al vestuario para esperar a los jugadores y al cuerpo técnico. https://t.co/P5RqBkwhj6 pic.twitter.com/C32KCzNsI8 — Pedro Ladanaj %uD83C%uDF99%uFE0F (@PepiLadanaj) April 19, 2026

El desmantelamiento del plantel y las derrotas en los clásicos frente a Independiente y River marcaron a fuego el semestre de Racing. Para colmo, también cayó como local ante Botafogo de Brasil y comprometió su presente en la Copa Sudamericana, más allá de que todavía faltan cuatro fechas en la fase de grupos.

Con muchas bajas entre lesiones y suspensiones, se vienen tres compromisos determinantes: Barracas Central y Huracán de local para intentar meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, con el viaje a Venezuela para chocar con Caracas en el medio.

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Ahora bien, si bien el conjunto de Avellaneda no llega a clasificarse en el torneo local ni en el continental, es probable que Costas termine dando un paso al costado, algo impensado poco tiempo atrás, especialmente por los títulos conseguidos dirigiendo al club de sus amores.



