Kylian Mbappé quiere repetir una final con la Selección Argentina: "Perdimos de la forma más cruel"

En la previa del debut de Francia en el Mundial 2026, Kylian Mbappé se abrió ante la prensa.

El astro francés reveló que quiere revivir la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Selección Argentina para tratar de "cambiar el curso del destino".

El futbolista de Real Madrid fue consultado sobre qué momentos de su carrera repetiría y expresó: "Hay muchos. Sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos".

El delantero recordó esa definición: "Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo".

Y agregó: "La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial".